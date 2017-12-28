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Юлианна Караулова поведала о ботоксе
Если с фигурой у двадцатидевятилетней Юлианны Карауловой все в порядке, то касательно лица у актрисы много переживаний.

Юлианна Караулова поведала о ботоксе

Караулова постоянно занимается спортом и правильно питается. Певица посещает косметолога примерно один раз в месяц. По ее словам, она делает только пилинг, чистку, маски для лица. Исполнительница песен слышала, что держать лицо в тонусе также помогает массаж, однако она боится привыкания. Юлианна сказала, что решила до тридцати двух лет со своим лицом ничего серьезного не предпринимать. Артистка поведала, что в жизни не решится на ботокс.

Караулова призналась, что вообще касательно пластической хирургии она ни чего не имеет против. Девушка считает, что если человеку это надо, то он имеет право делать что хочет, при этом дальше наслаждается жизнью. Однако певице кажется странным, когда некоторые люди «накачивают» себе больших размеров губы и делают одинаковые носы.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 08:00
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