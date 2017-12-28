Ридли Скотт попытался объяснить провал проката «Бегущий по лезвию 2049»

Известно, что кинофильм «Бегущий по лезвию 2049» смог принести киностудии 258,2 миллиона долларов, при этом только на съемки было потрачено 155 миллионов долларов. Даже если не считать расходов на рекламу, прокат все равно можно назвать неудачным. Сам Ридли Скотт откровенно признает, что лента повествуется в медленном темпе, а сценарий получился очень большой. Была даже идея сократить фильм на 1,5 часа.Если бы международная премьера сиквела прошла удачно, то, скорее всего, у фильма было бы продолжение. Тем не менее, вследствие многомиллионных убытков от съемок, кинокомпания откажется от этой идеи.