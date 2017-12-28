Peugeot отзывает свыше 250 кроссоверов Peugeot 3008 в РФ
В РФ пройдёт отзывная кампания, которая затрагивает более 250 единиц Peugeot 3008. Отзыв проводят вследствие дефекта топливных трубок возле аэродинамического экрана.
Официальным российским дилером «Пежо Ситроен Рус» информируется про добровольную сервисную акцию. Она затронет 261 авто Peugeot 3008, проданного в РФ с октября 2016 года по август 2017 года. Причиной отзыва авто является возможное неправильное расположение автомобильных топливных трубок возле аэродинамического экрана. Оно может провоцировать трение трубок об экран, а также их повреждение. Во всех отзываемых авто произведут проверку топливных трубок. Мастерами будет установлена защита либо заменены трубки.
Владельцев проблемных авто оповестят про необходимость проведения ремонтных работ в письменном виде либо по телефону. Все желающие могут самостоятельно сопоставить код VIN своего авто с перечнем на сайте Росстандарта. Ремонт авто бесплатный.
Официальным российским дилером «Пежо Ситроен Рус» информируется про добровольную сервисную акцию. Она затронет 261 авто Peugeot 3008, проданного в РФ с октября 2016 года по август 2017 года. Причиной отзыва авто является возможное неправильное расположение автомобильных топливных трубок возле аэродинамического экрана. Оно может провоцировать трение трубок об экран, а также их повреждение. Во всех отзываемых авто произведут проверку топливных трубок. Мастерами будет установлена защита либо заменены трубки.
Владельцев проблемных авто оповестят про необходимость проведения ремонтных работ в письменном виде либо по телефону. Все желающие могут самостоятельно сопоставить код VIN своего авто с перечнем на сайте Росстандарта. Ремонт авто бесплатный.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 07:20