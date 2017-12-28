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Peugeot отзывает свыше 250 кроссоверов Peugeot 3008 в РФ
В РФ пройдёт отзывная кампания, которая затрагивает более 250 единиц Peugeot 3008. Отзыв проводят вследствие дефекта топливных трубок возле аэродинамического экрана.

Peugeot отзывает свыше 250 кроссоверов Peugeot 3008 в РФ

Официальным российским дилером «Пежо Ситроен Рус» информируется про добровольную сервисную акцию. Она затронет 261 авто Peugeot 3008, проданного в РФ с октября 2016 года по август 2017 года. Причиной отзыва авто является возможное неправильное расположение автомобильных топливных трубок возле аэродинамического экрана. Оно может провоцировать трение трубок об экран, а также их повреждение. Во всех отзываемых авто произведут проверку топливных трубок. Мастерами будет установлена защита либо заменены трубки.

Владельцев проблемных авто оповестят про необходимость проведения ремонтных работ в письменном виде либо по телефону. Все желающие могут самостоятельно сопоставить код VIN своего авто с перечнем на сайте Росстандарта. Ремонт авто бесплатный.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 07:20
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