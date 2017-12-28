Peugeot отзывает свыше 250 кроссоверов Peugeot 3008 в РФ

Официальным российским дилером «Пежо Ситроен Рус» информируется про добровольную сервисную акцию. Она затронет 261 авто Peugeot 3008, проданного в РФ с октября 2016 года по август 2017 года. Причиной отзыва авто является возможное неправильное расположение автомобильных топливных трубок возле аэродинамического экрана. Оно может провоцировать трение трубок об экран, а также их повреждение. Во всех отзываемых авто произведут проверку топливных трубок. Мастерами будет установлена защита либо заменены трубки.Владельцев проблемных авто оповестят про необходимость проведения ремонтных работ в письменном виде либо по телефону. Все желающие могут самостоятельно сопоставить код VIN своего авто с перечнем на сайте Росстандарта. Ремонт авто бесплатный.