Степан Меньщиков рассказал, как он с другими участниками "Дома-2" прятал алкоголь от Алексея Михайловского

Новость об уходе Михайловского, занимавшего должность продюсера скандального телепроекта, стала большим шоком для многих. Теперь бывшие и действующие участники "Дома-2" считают своим долгом сказать добрые слова об этом человеке.Так, Степан Меньщиков рассказал, что когда участники проекта получили первую увольнительную, сразу же отправились в кабак, где отлично развлеклись. Естественно, что никто не смог удержаться, чтобы не взять с собой пару бутылок в периметр, запрятав в надёжных местах.Тогда Алексей Михайловский всех собрал, строго предупредив: у кого найдётся хоть капля алкоголя, тот будет беспощадно выставлен за дверь. Напуганные решительностью продюсера участники быстро посдавали "припасы".Степан Меньщиков пришёл на проект в мае 2004 года, став одним из первых участников. Он зарекомендовал себя как весьма юморной парень. Известен также романтическими отношениями с Аленой Водонаевой.