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Степан Меньщиков рассказал, как он с другими участниками "Дома-2" прятал алкоголь от Алексея Михайловского
Бывший участник реалити-шоу "Дом-2" Степан Меньщиков поделился забавной историей, как он и его коллеги по периметру пытались утаить от генерального продюсера телестройки Алексея Михайловского спиртные напитки, но ничего не вышло.

Новость об уходе Михайловского, занимавшего должность продюсера скандального телепроекта, стала большим шоком для многих. Теперь бывшие и действующие участники "Дома-2" считают своим долгом сказать добрые слова об этом человеке.

Степан Меньщиков рассказал, как он с другими участниками "Дома-2" прятал алкоголь от Алексея Михайловского

Так, Степан Меньщиков рассказал, что когда участники проекта получили первую увольнительную, сразу же отправились в кабак, где отлично развлеклись. Естественно, что никто не смог удержаться, чтобы не взять с собой пару бутылок в периметр, запрятав в надёжных местах.

Тогда Алексей Михайловский всех собрал, строго предупредив: у кого найдётся хоть капля алкоголя, тот будет беспощадно выставлен за дверь. Напуганные решительностью продюсера участники быстро посдавали "припасы".

Степан Меньщиков пришёл на проект в мае 2004 года, став одним из первых участников. Он зарекомендовал себя как весьма юморной парень. Известен также романтическими отношениями с Аленой Водонаевой.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 20:09
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