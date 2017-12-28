Бывший футболист Джордж Веа стал президентом Либерии

Сообщается, что в первом туре президентских выборов в Либерии не было определено четкого лидера, поскольку ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов. Тем не менее, после всех этапов Джордж Веа оказался однозначным лидером с показателем 38,4%. Так за футболиста проголосовало 596,37 человек, а второе место получил заместитель главы Либерии Джозеф Бокай с результатом 28,8%, то есть 446,716 человек.Отмечается, что Веа стал победителем на 12 из 15 избирательных участках. Во второй части президентской гонки сражались только Веа и Бокай.Точных данных по выборам пока нет, но в Национальной избирательной комиссии Либерии обещали предоставить их 29 декабря.