Юлия Франц полностью оголилась для фотосессии

Девушка запечатлена на фото полностью обнаженной, при этом грудь прикрыла руками. Есть информация, что Франц сделала операцию по увеличению бюста на гонорар от киносъемок в фильме «Гоголь».Некоторые поклонники одобрили решение артистки и в восторге от результата. Остальные фанаты сочли данный поступок неразумным. По предположениям подписчиков, это попытка Юлии пропиариться, так как ее слава угасает на фоне растущей известности Самбурской. Одни фолловеры заявили, что девушка имеет право за свои деньги делать со своим телом все, что хочет, однако подчеркнули, что ее формы и до хирургического вмешательства были что надо.