АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Аномальная Россия: Проклятие казанского озера Кабан и дома Дюрингера в Иваново
EUR 68.23 USD 57.45
Курс валют на 28.12.2017

Юлия Франц полностью оголилась для фотосессии
Юлия Франц порадовала своих фанатов обнаженной фотосессией. Подписчики предполагают, что так артистка приняла решение показать результаты маммопластики.

Юлия Франц полностью оголилась для фотосессии

Девушка запечатлена на фото полностью обнаженной, при этом грудь прикрыла руками. Есть информация, что Франц сделала операцию по увеличению бюста на гонорар от киносъемок в фильме «Гоголь».

Некоторые поклонники одобрили решение артистки и в восторге от результата. Остальные фанаты сочли данный поступок неразумным. По предположениям подписчиков, это попытка Юлии пропиариться, так как ее слава угасает на фоне растущей известности Самбурской. Одни фолловеры заявили, что девушка имеет право за свои деньги делать со своим телом все, что хочет, однако подчеркнули, что ее формы и до хирургического вмешательства были что надо.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 06:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Cингапур даст возможность зарабатывать биткойны
Дмитрий Дмитренко вернулся на "Дом-2" и готов
Губернатор Ростовской области Василий Голубев:
Алексей Воробьев повеселил поклонников забавным
Житель ХМАО насмерть избил нетрезвого инвалида
Алиса Литинская уже точно не вернётся на "Дом-2"
Просмотреть все новости