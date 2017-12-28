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Авто Mini получили распечатанные на 3D-принтере детали
Британским премиальным брендом Mini сообщается про запуск специальной программы типа Mini Yours Customized. Она позволит заказчикам персонализировать собственные авто. Владельцы Mini смогут осуществить заказ уникальных современных экстерьерных деталей, распечатанных в Германии на 3D-принтере.

Авто Mini получили распечатанные на 3D-принтере детали

Участники этой программы должны настроить дополнения с помощью специального онлайн-конфигуратора. Там можно выбрать шаблонные решения и создать собственный дизайн. Заказчики смогут приобрести также таблички со своим именем. Они выполнены особым почерком. Все детали далее моделируются в объёмные чертежи. Их отправляют для распечатки на 3D-принтере. Так клиенты могут заказать любые уникальные дополнения.

В настоящее время в программу Mini Yours Customized входят кастомные корпуса боковых автомобильных зеркал, светодиодная подсветка дверей, лазерная проекция под дверями, элементы внутренней отделки.
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 05:00
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