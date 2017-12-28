Авто Mini получили распечатанные на 3D-принтере детали

Участники этой программы должны настроить дополнения с помощью специального онлайн-конфигуратора. Там можно выбрать шаблонные решения и создать собственный дизайн. Заказчики смогут приобрести также таблички со своим именем. Они выполнены особым почерком. Все детали далее моделируются в объёмные чертежи. Их отправляют для распечатки на 3D-принтере. Так клиенты могут заказать любые уникальные дополнения.В настоящее время в программу Mini Yours Customized входят кастомные корпуса боковых автомобильных зеркал, светодиодная подсветка дверей, лазерная проекция под дверями, элементы внутренней отделки.