"АвтоВАЗ" в 2018 году с производства снимет легендарный седан LADA Priora
«АвтоВАЗ» планирует в будущем году прекратить производство российской известной версии LADA Priora. Про это сообщают информагентства, однако официального подтверждения пока не поступало.
По неподтверждённой информации седан LADA Priora производственный конвейер «АвтоВАЗ» покинет уже в будущем году. Последние экземпляры соберут летом. Возможно, их выпустят в особенной модификации. Эксперты седан LADA Priora называют технологически устаревшим. В будущем году всего планируют выпустить не больше 7 000 авто. После этого покинет отечественный авторынок. Транспортное средство сошло уже с авторынка в кузове хэтчбэк, а также универсал.
LADA Priora на сегодняшний день продаётся в трех комплектациях. Их все оснащают 1,6-литровыми бензиновыми силовыми установками на 87-106 лошадиных сил. В автомобиле устанавливается пятиступенчатая механическая трансмиссия. Ценник стартует от 399 000 российских рублей.
По неподтверждённой информации седан LADA Priora производственный конвейер «АвтоВАЗ» покинет уже в будущем году. Последние экземпляры соберут летом. Возможно, их выпустят в особенной модификации. Эксперты седан LADA Priora называют технологически устаревшим. В будущем году всего планируют выпустить не больше 7 000 авто. После этого покинет отечественный авторынок. Транспортное средство сошло уже с авторынка в кузове хэтчбэк, а также универсал.
LADA Priora на сегодняшний день продаётся в трех комплектациях. Их все оснащают 1,6-литровыми бензиновыми силовыми установками на 87-106 лошадиных сил. В автомобиле устанавливается пятиступенчатая механическая трансмиссия. Ценник стартует от 399 000 российских рублей.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 03:00