Рустам Солнцев попросил Алексея Михайловского сделать его ведущим телешоу "Дом-2"

Бывший участник телестройки напомнил Михайловскому, что тот не раз обещал ему место одного из ведущих, но так и не исполнил этого. Как известно, Алексей покинул пост генерального продюсера "Дома-2", но Рустам предложил такой вариант: дорабатывая свои последние часы, издать указ, по которому Солнцев может пополнить штат работников проекта.Сообщается, место ведущей покидает Катя Жужа, которая планирует посвятить себя семье, а фанаты Солнцева считают, что он вполне мог бы заменить её на "Доме-2". Но что по этому поводу думают организаторы, которые, возможно, уже на замену Жуже наметили другую персону.Рустам Солнцев стал одним из первых участников скандального реалити-шоу "Дом-2", которое появилось на экранах телевизоров в 2004 году, сразу же став стопроцентным хитом. А после ухода за ворота периметра он не пожелал оставаться в тени, всеми силами стараясь не давать забыть о себе. Теперь Рустам активный пользователь Instagram, где обсуждает актуальные новости шоу-бизнеса, в особенности "Дом-2".