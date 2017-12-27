Новый симулятор от военных США поможет учителям правильно реагировать на стрельбу в школах

Программа EDGE стоимостью 5,6 млн. долл., иначе известная как Enhanced Dynamic Geo-Social Environment, первоначально была предназначена для полицейских и пожарных бригад, но в настоящее время она расширяется до школ, что позволит сотрудникам образовательных заведений надлежащим образом реагировать на случай стрельбы в школах. Главный инженер проекта Тамара Гриффит заявила, что благодаря программе учителя научатся правильно и быстро реагировать в качестве первых респондентов в ситуациях, угрожающих жизни им и ученикам.Методы, лежащие в основе прорывной инновации, были получены от военных симуляторов боевой тактики, широко используемых в военной подготовке.У каждого персонажа есть список вариантов на выбор, включая человека, играющего плохого парня, сказал менеджер проекта Боб Уокер. Например, у каждого учителя есть семь вариантов того, как держать студентов в безопасности, будь то бегство или пребывание на месте происшествия, так как некоторые из учеников программы могут не отвечать или могут слишком бояться реагировать. Стрелок в программе может быть взрослым или ребенком.Должностные лица службы национальной безопасности говорят, что версия школы будет готова к весне.