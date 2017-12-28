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Стефанию Маликову осудили за наряд стоимостью с квартиру
Дочь исполнителя песен Дмитрия Маликова, добавила в свой фотоблог публикацию, на которой она изображена в дорогом дизайнерском наряде от Valentino, который стоит почти миллион рублей.

Стефанию Маликову осудили за наряд стоимостью с квартиру

Подписчики не одобрили такой выбор Стефании. По словам фолловеров, в её возрасте надо выбирать наряды более бюджетные. Некоторые поклонники упрекнули девушку, сказав, что она самостоятельно не зарабатывает на такое платье, при этом не стесняется брать деньги у родителей, хоть часто доказывает свою материальную самостоятельность.

Один из подписчиков шутя, сказал, что Маликову на такое платье надо петь полгода. Дорогой наряд действительно очень идёт юной красавице. Струящийся легкий покрой из тюля и шелковой ткани, вручную расшитый пайетками, украшает стройную фигуру Стефании как нельзя лучше. Данная публикация за сутки собрала около 23 тысяч лайков и почти 100 комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 01:30
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