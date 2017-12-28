Стефанию Маликову осудили за наряд стоимостью с квартиру

Подписчики не одобрили такой выбор Стефании. По словам фолловеров, в её возрасте надо выбирать наряды более бюджетные. Некоторые поклонники упрекнули девушку, сказав, что она самостоятельно не зарабатывает на такое платье, при этом не стесняется брать деньги у родителей, хоть часто доказывает свою материальную самостоятельность.Один из подписчиков шутя, сказал, что Маликову на такое платье надо петь полгода. Дорогой наряд действительно очень идёт юной красавице. Струящийся легкий покрой из тюля и шелковой ткани, вручную расшитый пайетками, украшает стройную фигуру Стефании как нельзя лучше. Данная публикация за сутки собрала около 23 тысяч лайков и почти 100 комментариев.