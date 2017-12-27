Мария Кохно встречается с Ильёй Яббаровым

Прежде Мария осыпала Илью самыми приятными комплиментами в соц-сети, однако тогда никто и подумать не мог, что девушка, которая ещё совсем недавно рассказывала о своих отношениях с удачливым предпринимателем, уже является пассией Яббарова. Но Илья расставил все точки над "и" своим новым постом с фотографией, где изображён с Марией.Молодой человек написал, что считает Марию "своей любимой девочкой", а также отметил, что очень скучает по ней, когда её нет рядом. Яббаров добавил, что у него с Кохно полноценные отношения, в которых есть место как романтике, так и "волшебству".Как оказалось, Илья и Мария стали встречаться после рождественского бала, где он, как известно, залез талантливой скрипачке под платье. При этом парень не хочет загадывать, что ждёт их в будущем, желая просто наслаждаться приятными совместными моментами.Впрочем, встретить Новый год вместе возлюбленные не смогут, так как будут находиться в этот день в разных местах. Илья уже сказал, что 31 декабря ему придётся много работать.