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Анастасия Костенко подогрела слухи о своей беременности новым фото
В Сети активно распространяются слухи, что Анастасия Костенко беременна. А новое фото возлюбленной Дмитрия Тарасова только подогрело ажиотаж.

Недавно 23-летняя модель из Ростовской области выложила в своём микроблоге фото, после чего многие начали говорить о том, что девушка беременна, хотя сообщено об этом не было, не просматривались и какие-либо признаки.

Анастасия Костенко подогрела слухи о своей беременности новым фото

После этого аккаунт Тарасова в Instagram пополнился очередным фото с Мальдив, где ныне отдыхает вместе с любимой девушкой. На снимке запечатлён сам Дмитрий и Анастасия. Они с аппетитом поглощают вареную кукурузу.

Подписчики обратили внимание, что фотомодель выглядит поправившейся: округлились щёки, живот стал казаться больше. Сторонники беременности Анастасии только уверились в своих суждениях. Кроме того, возможную беременность интернет-пользователи связывают с недавней помолвкой молодых людей.

А пока Анастасия Костенко продолжает обогащать свой Instagram новыми фотографиями на фоне красот Мальдивских островов. Девушка светится от счастья, чем радует фанатов, которые желают ей только хорошего.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 19:17
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