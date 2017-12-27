Анастасия Костенко подогрела слухи о своей беременности новым фото

Недавно 23-летняя модель из Ростовской области выложила в своём микроблоге фото, после чего многие начали говорить о том, что девушка беременна, хотя сообщено об этом не было, не просматривались и какие-либо признаки.После этого аккаунт Тарасова в Instagram пополнился очередным фото с Мальдив, где ныне отдыхает вместе с любимой девушкой. На снимке запечатлён сам Дмитрий и Анастасия. Они с аппетитом поглощают вареную кукурузу.Подписчики обратили внимание, что фотомодель выглядит поправившейся: округлились щёки, живот стал казаться больше. Сторонники беременности Анастасии только уверились в своих суждениях. Кроме того, возможную беременность интернет-пользователи связывают с недавней помолвкой молодых людей.А пока Анастасия Костенко продолжает обогащать свой Instagram новыми фотографиями на фоне красот Мальдивских островов. Девушка светится от счастья, чем радует фанатов, которые желают ей только хорошего.