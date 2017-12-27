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Ученые: следующий год идеально подходит для введения разнообразия в сексуальную жизнь
Австралийские учёные сообщили, что наступающий год станет благоприятным для разрешения в семейных парах сексуальных проблем.

Ученые: следующий год идеально подходит для введения разнообразия в сексуальную жизнь

Специалисты отмечают, что с наступлением первого января нужно забыть про все конфликты и начать с новой страницы свои отношения. Существует перечень советов, которые касаются женщин и мужчин. Нужно в первую очередь задуматься про обновление сексуальной жизни. Разнообразие и интимные встречи позволят в итоге укрепить отношения. Стоит в новом году все проблемы оставить в прошлом. Это в частности касается всевозможных ссор. По словам экспертов в первую очередь нужно задумываться касательно удовлетворения партнера. Это позволит улучшить сексуальную жизнь. Следует с партнерами быть предельно честными. Это даст возможность разнообразить свою половую жизнь.

Также важна романтика в отношениях, использование гелей и всевозможных игрушек. Нужно исключить какие-либо графики в половой жизни пары.
Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 23:15
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