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Юлия Ефременкова намекнула, что не собирается покидать "Дом-2"
Звезда "Дома-2" Юлия Ефременкова решила успокоить своих поклонников, которые боялись, что очень скоро она покинет проект, заявив, что для полного счастья ей не хватает только любимого человека рядом, а с работой всё в полном порядке.

На днях стало известно, что Ефременкову, которая некоторое время была пробной ведущей реалити-шоу, могут утвердить, и тогда девушка станет официальной ведущий. Зрителям было интересно узнать, как же всё сложилось, поэтому они стали спрашивать об этом у самой Юлии в соц-сети.

Юлия Ефременкова намекнула, что не собирается покидать "Дом-2"

Рейтинговая брюнетка нашла время, чтобы прояснить ситуацию и написала в Instagram, что у неё всё прекрасно, намекнув, что за воротами в ближайшее время она точно не окажется, как этого боялись фанаты.

«Столько сегодня пришло в личку ваших сообщений с одним вопросом. Правда ли, что меня не утвердили? Отвечаю мои дорогие: не волнуйтесь, у меня все отлично, не хватает только любимого Серёжи рядом. Я по-прежнему на Сейшелах. Все недоброжелатели могут выдохнуть», - сообщила Ефременкова.

Прежде Юлия заявила, что хочет оставить периметр навсегда, и если её не утвердят в качестве ведущей, то так она и сделает.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 19:07
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