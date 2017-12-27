Юлия Ефременкова намекнула, что не собирается покидать "Дом-2"
Звезда "Дома-2" Юлия Ефременкова решила успокоить своих поклонников, которые боялись, что очень скоро она покинет проект, заявив, что для полного счастья ей не хватает только любимого человека рядом, а с работой всё в полном порядке.
На днях стало известно, что Ефременкову, которая некоторое время была пробной ведущей реалити-шоу, могут утвердить, и тогда девушка станет официальной ведущий. Зрителям было интересно узнать, как же всё сложилось, поэтому они стали спрашивать об этом у самой Юлии в соц-сети.
Рейтинговая брюнетка нашла время, чтобы прояснить ситуацию и написала в Instagram, что у неё всё прекрасно, намекнув, что за воротами в ближайшее время она точно не окажется, как этого боялись фанаты.
Прежде Юлия заявила, что хочет оставить периметр навсегда, и если её не утвердят в качестве ведущей, то так она и сделает.
На днях стало известно, что Ефременкову, которая некоторое время была пробной ведущей реалити-шоу, могут утвердить, и тогда девушка станет официальной ведущий. Зрителям было интересно узнать, как же всё сложилось, поэтому они стали спрашивать об этом у самой Юлии в соц-сети.
Рейтинговая брюнетка нашла время, чтобы прояснить ситуацию и написала в Instagram, что у неё всё прекрасно, намекнув, что за воротами в ближайшее время она точно не окажется, как этого боялись фанаты.
«Столько сегодня пришло в личку ваших сообщений с одним вопросом. Правда ли, что меня не утвердили? Отвечаю мои дорогие: не волнуйтесь, у меня все отлично, не хватает только любимого Серёжи рядом. Я по-прежнему на Сейшелах. Все недоброжелатели могут выдохнуть», - сообщила Ефременкова.
Прежде Юлия заявила, что хочет оставить периметр навсегда, и если её не утвердят в качестве ведущей, то так она и сделает.