Юлия Ефременкова намекнула, что не собирается покидать "Дом-2"

«Столько сегодня пришло в личку ваших сообщений с одним вопросом. Правда ли, что меня не утвердили? Отвечаю мои дорогие: не волнуйтесь, у меня все отлично, не хватает только любимого Серёжи рядом. Я по-прежнему на Сейшелах. Все недоброжелатели могут выдохнуть», - сообщила Ефременкова.

На днях стало известно, что Ефременкову, которая некоторое время была пробной ведущей реалити-шоу, могут утвердить, и тогда девушка станет официальной ведущий. Зрителям было интересно узнать, как же всё сложилось, поэтому они стали спрашивать об этом у самой Юлии в соц-сети.Рейтинговая брюнетка нашла время, чтобы прояснить ситуацию и написала в Instagram, что у неё всё прекрасно, намекнув, что за воротами в ближайшее время она точно не окажется, как этого боялись фанаты.Прежде Юлия заявила, что хочет оставить периметр навсегда, и если её не утвердят в качестве ведущей, то так она и сделает.