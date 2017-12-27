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NASA планирует разорвать сотрудничество с "Роскосмосом"
В NASA удовлетворены сотрудничеством с «Роскосмосом» в качестве доставок на Международную космическую станцию грузов и персонала, однако в дальнейшем планируют отказаться от совместных проектов. Такое заявление накануне сделал представитель агентства Филип МакКалистер.

NASA планирует разорвать сотрудничество с "Роскосмосом"


По словам МакКалистера сотрудничество с «Роскосмосом» - мера вынужденная и временная, так как вопрос космических манипуляций в космосе для Соединенных Шатов стоит принципиально, и они в этом плане собираются дальше работать самостоятельно, тем более, что в стране появились свои ракеты-носители. В дальнейшем NASA намерены сотрудничать со SpaceX и Blue Origin.

Также МакКалистер акцентировал внимание на том, что правительство не будет заниматься разработкой и обслуживанием ракет, а все сделают частные компании, такие как, например, SpaceX Илона Маска, которая в текущем году совершила больше успешных запусков, чем «Роскосмос».
Технологии / Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 21:03
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