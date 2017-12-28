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Биологи вырастят кораллы, которые устойчивы к глобальному потеплению
Биологи в 2018 году планируют использовать на Большом барьерном рифе кораллы, выращенные в лаборатории искусственным путём.

Биологи вырастят кораллы, которые устойчивы к глобальному потеплению

Эксперты отмечают, что искусственно выведенные организмы являются более защищёнными от глобального потепления. Биологи разрабатывали новый вид кораллов при помощи скрещивания существующих видов этих организмов. Эксперименты проводили для выведения нового типа организмов, который может сопротивляться изменяемым условиям окружающей среды, из-за глобального потепления. Биологи скрестили кораллы, которые обитают в холодных водах, и существующих в тёплой среде.

По словам учёных, уничтожение кораллов приведёт к гибели многих видов животных, которые зависят от коралловых рифов. Вследствие этого важно было принять меры касающиеся улучшения живучести организмов, способных противостоять увеличению повышению кислотности океанической воды вследствие влияния глобального потепления.
Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 00:00
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