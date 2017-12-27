Денис Ковалёв выложил в Сеть видео с голой Александрой Шевой в ванне

Ковалёв разместил в Instagram короткий видеоролик, где Шева сидит в ванной обнажённой. При этом девушка просит своего кавалера не снимать её, в связи с чем зрители предположили, что не рада брюнетка и попаданию видео в Сеть. Но Денис всё-таки опубликовал провокационный материал. И теперь почти никто не сомневаются, что молодой человек сделал это, чтобы в очередной раз насолить своей бывшей пассии.До этого Денис не единожды писал в соц-сети не самые приятные для Александры вещи и обвинял девушку во всех грехах. К слову, Шева не стала отвечать оскорблениями на оскорбления и просто сказала, что понимает этого парня. Девушка считает, что Ковалёв просто хочет, чтобы о нём немного поговорили.Как известно, Александра и Денис недолго считались парой на реалити-шоу. Сейчас Шева состоит в отношениях с Араем Чобаняном.