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Денис Ковалёв выложил в Сеть видео с голой Александрой Шевой в ванне
Бывший участник "Дома-2" Денис Ковалёв до сих пор не может простить разрыв отношений Александре Шеве, которая в данный момент живёт в шикарной вилле с новым возлюбленным на Сейшельских островах, и пытается всеми силами испортить девушке настроение, поэтому, считают фолловеры, парень опубликовал откровенное видео с ней.

Денис Ковалёв выложил в Сеть видео с голой Александрой Шевой в ванне

Ковалёв разместил в Instagram короткий видеоролик, где Шева сидит в ванной обнажённой. При этом девушка просит своего кавалера не снимать её, в связи с чем зрители предположили, что не рада брюнетка и попаданию видео в Сеть. Но Денис всё-таки опубликовал провокационный материал. И теперь почти никто не сомневаются, что молодой человек сделал это, чтобы в очередной раз насолить своей бывшей пассии.

До этого Денис не единожды писал в соц-сети не самые приятные для Александры вещи и обвинял девушку во всех грехах. К слову, Шева не стала отвечать оскорблениями на оскорбления и просто сказала, что понимает этого парня. Девушка считает, что Ковалёв просто хочет, чтобы о нём немного поговорили.

Как известно, Александра и Денис недолго считались парой на реалити-шоу. Сейчас Шева состоит в отношениях с Араем Чобаняном.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 18:45
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