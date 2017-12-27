В Доминикане 12 человек погибли от отравления поддельным ромом

В Доминиканской Республике не менее двенадцати человек отравились поддельным ромом до летального состояния.Об этом сообщила министр здравоохранения страны Альтаграсия Гусман. По ее сведениям поддельное спиртное было закуплено контрабандистами из провинции Элиас-Пинья (где и произошла трагедия) в Гаити – соседнем государстве.Анализы показали, что в контрафактном роме очень высокий уровень содержания метанола. Пострадавшими всего оказались 32 человека. Из них за неделю умерло 12 человек.Гусман ничего не остается делать, как в очередной раз призывать население не употреблять неизвестного происхождения алкоголь.В стране объявили эпидемиологическую опасность в связи со случившимся. Правоохранительные органы занялись установлением местонахождения остатков нелегально завезенного поддельного рома.