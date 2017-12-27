В Доминикане 12 человек погибли от отравления поддельным ромом
В Доминиканской Республике не менее двенадцати человек отравились поддельным ромом до летального состояния.
Об этом сообщила министр здравоохранения страны Альтаграсия Гусман. По ее сведениям поддельное спиртное было закуплено контрабандистами из провинции Элиас-Пинья (где и произошла трагедия) в Гаити – соседнем государстве.
Анализы показали, что в контрафактном роме очень высокий уровень содержания метанола. Пострадавшими всего оказались 32 человека. Из них за неделю умерло 12 человек.
Гусман ничего не остается делать, как в очередной раз призывать население не употреблять неизвестного происхождения алкоголь.
В стране объявили эпидемиологическую опасность в связи со случившимся. Правоохранительные органы занялись установлением местонахождения остатков нелегально завезенного поддельного рома.
Об этом сообщила министр здравоохранения страны Альтаграсия Гусман. По ее сведениям поддельное спиртное было закуплено контрабандистами из провинции Элиас-Пинья (где и произошла трагедия) в Гаити – соседнем государстве.
Анализы показали, что в контрафактном роме очень высокий уровень содержания метанола. Пострадавшими всего оказались 32 человека. Из них за неделю умерло 12 человек.
Гусман ничего не остается делать, как в очередной раз призывать население не употреблять неизвестного происхождения алкоголь.
В стране объявили эпидемиологическую опасность в связи со случившимся. Правоохранительные органы занялись установлением местонахождения остатков нелегально завезенного поддельного рома.
Происшествия
Добавил: George21 Вчера, 23:50