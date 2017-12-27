Эксперты рассказали, что после Рождества елки можно использовать в качестве местообитаний рыб

Искусственные «рифы» дают молодой рыбе местообитание. И это помогает экосистеме в целом.«Дно озера, которое не имеет растительности, своего рода двумерное. За счет рифов оно становится трехмерной средой обитания для рыб, – говорит Джозеф Салливан, менеджер программы рыболовства в районном округе Восточного залива в Окленде, штат Калифорния. – Так по существу можно создать целую экосистему».К примеру, на протяжении десятилетий районный парк Восточного залива сбрасывал десятки тысяч не проданных елок в озеро Кворри в Фремонте, чтобы помочь популяциям рыбы. Так что, если вы ищете творческие способы переработки елки, то данный – просто идеальный.