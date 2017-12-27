АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Аномальная Россия: Проклятие казанского озера Кабан и дома Дюрингера в Иваново
EUR 68.54 USD 57.73
Курс валют на 27.12.2017

Эксперты рассказали, что после Рождества елки можно использовать в качестве местообитаний рыб
По всему США многие парковые районы и районы дикой природы собирают использованные или непроданные елки для создания местообитаний рыб. В конце праздников настоящие рождественские елки, лишенные всех украшений, собирают вместе и сбрасывают в озера для создания рифов.
Эксперты рассказали, что после Рождества елки можно использовать в качестве местообитаний рыб


Искусственные «рифы» дают молодой рыбе местообитание. И это помогает экосистеме в целом.

«Дно озера, которое не имеет растительности, своего рода двумерное. За счет рифов оно становится трехмерной средой обитания для рыб, – говорит Джозеф Салливан, менеджер программы рыболовства в районном округе Восточного залива в Окленде, штат Калифорния. – Так по существу можно создать целую экосистему».

К примеру, на протяжении десятилетий районный парк Восточного залива сбрасывал десятки тысяч не проданных елок в озеро Кворри в Фремонте, чтобы помочь популяциям рыбы. Так что, если вы ищете творческие способы переработки елки, то данный – просто идеальный.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 21:35
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Time Trial попало в список приложений, доступных
Алика Смехова сообщила Instagram о готовности к
Ученые: следующий год идеально подходит для
Евгений Плющенко рассказал, что иногда хочет не
Российские ученые создали полимер похожий на
Олег Газманов отжался на снегу в одном белье
Просмотреть все новости