Эксперты рассказали, что после Рождества елки можно использовать в качестве местообитаний рыб
По всему США многие парковые районы и районы дикой природы собирают использованные или непроданные елки для создания местообитаний рыб. В конце праздников настоящие рождественские елки, лишенные всех украшений, собирают вместе и сбрасывают в озера для создания рифов.
Искусственные «рифы» дают молодой рыбе местообитание. И это помогает экосистеме в целом.
«Дно озера, которое не имеет растительности, своего рода двумерное. За счет рифов оно становится трехмерной средой обитания для рыб, – говорит Джозеф Салливан, менеджер программы рыболовства в районном округе Восточного залива в Окленде, штат Калифорния. – Так по существу можно создать целую экосистему».
К примеру, на протяжении десятилетий районный парк Восточного залива сбрасывал десятки тысяч не проданных елок в озеро Кворри в Фремонте, чтобы помочь популяциям рыбы. Так что, если вы ищете творческие способы переработки елки, то данный – просто идеальный.
Искусственные «рифы» дают молодой рыбе местообитание. И это помогает экосистеме в целом.
«Дно озера, которое не имеет растительности, своего рода двумерное. За счет рифов оно становится трехмерной средой обитания для рыб, – говорит Джозеф Салливан, менеджер программы рыболовства в районном округе Восточного залива в Окленде, штат Калифорния. – Так по существу можно создать целую экосистему».
К примеру, на протяжении десятилетий районный парк Восточного залива сбрасывал десятки тысяч не проданных елок в озеро Кворри в Фремонте, чтобы помочь популяциям рыбы. Так что, если вы ищете творческие способы переработки елки, то данный – просто идеальный.