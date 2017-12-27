В Карачаево-Черкесии установили первый из шести роботизированных телескопов

По словам Власюка, все строительные работы, начатые осенью, уже окончены. В следующем году должен начаться следующий этап строительства, в рамках которого возведут еще два телескопа. С помощью уже установленного специалисты собираются получить первые изображения до конца февраля.Стоит напомнить, что главной задачей этих маленьких аппаратов является фиксация сигналов в рентгеновском и гамма-диапазонах. Все телескопы установят недалеко от Большого телескопа азимутального (БТА). Всего проект может затянуть на 50 миллионов рублей. Астрономы смогут с их помощью изучать экзопланеты, звезды и магнитные поля космических объектов. Таким образом, шесть новых зеркал будут помогать БТА в исследовании космоса.