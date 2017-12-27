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Олег Табаков введен в искусственную кому, состояние остается стабильно тяжелым
Врачи: Олег Табаков введен в искусственную кому, состояние остается стабильно тяжелым.

Известного актера театра и кино врачи ввели в состояние искусственной комы. Это поможет снять нагрузку с и без того ослабленного организма.

В больнице назвали состояние здоровья Табакова стабильно тяжелым.

Напомним, артист находится в отделении уже больше месяца, пару дней назад актер стал немного поправляться, но сегодня к нему пришлось применить такой крайний шаг.

Олег Табаков введен в искусственную кому, состояние остается стабильно тяжелым


Давать прогнозы относительно дальнейшего хода лечения, как считают медики, пока рано.
Общество / ШоуБиз
Добавил: kostiantyn Сегодня, 22:15
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