Олег Табаков введен в искусственную кому, состояние остается стабильно тяжелым

Известного актера театра и кино врачи ввели в состояние искусственной комы. Это поможет снять нагрузку с и без того ослабленного организма.В больнице назвали состояние здоровья Табакова стабильно тяжелым.Напомним, артист находится в отделении уже больше месяца, пару дней назад актер стал немного поправляться, но сегодня к нему пришлось применить такой крайний шаг.Давать прогнозы относительно дальнейшего хода лечения, как считают медики, пока рано.