Японский разработчик сделал свое лицо невидимым с помощью iPhone X
Японский разработчик приложений по имени Казуя Ноширо опубликовал в твиттере превью приложения, над которым он работает, замаскировав лицо фоном (в первую очередь, Designed Tax). В коротком, десятисекундном видео показано, что Ноширо перемещает прозрачное лицо, чтобы показать содержимое своего дома через голову.
Возможности Face ID на iPhone X варьируются от чрезвычайно симпатичных до совсем уж пугающих. Эффект данного приложения, которое можно отнести в последним, похож на жуткую, прозрачную маску для красоты, похожую на плащ-невидимку Гарри Поттера. Согласно твиттам Noshiro, приложение было создано на платформе Unity для разработки игр и использует фиксированную позицию камеры для съемки фона, чтобы создать иллюзию.
Пока еще неизвестно, когда приложение будет выпущено или для чего именно оно будет предназначено. Скорее всего, приложение будет служить той же цели, что и все другие AR, направленные на потребителя: новизна.
Возможности Face ID на iPhone X варьируются от чрезвычайно симпатичных до совсем уж пугающих. Эффект данного приложения, которое можно отнести в последним, похож на жуткую, прозрачную маску для красоты, похожую на плащ-невидимку Гарри Поттера. Согласно твиттам Noshiro, приложение было создано на платформе Unity для разработки игр и использует фиксированную позицию камеры для съемки фона, чтобы создать иллюзию.
Пока еще неизвестно, когда приложение будет выпущено или для чего именно оно будет предназначено. Скорее всего, приложение будет служить той же цели, что и все другие AR, направленные на потребителя: новизна.
dzen / Технологии
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 21:45