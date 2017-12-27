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Виктория Романец и Антон Гусев прибыли в Прагу, где отметят Новый год
Виктория Романец и Антон Гусев, как и хотели, прибыли в Прагу, чтобы отметить там Новый год и Рождество.

За несколько дней до назначенной поездки Виктория простудилась и слегла с высокой температурой. Впрочем, проблемы со здоровьем никак не сказались на планах бывших участников телешоу "Дом-2".

Виктория Романец и Антон Гусев прибыли в Прагу, где отметят Новый год

На странице Романец в Instagram появилась свежая фотография новогодней чешской столицы, сделанная с большой высоты. В кадре запечатлена главная площадь города, где сейчас установлена красивейшая ёлка.

Телезвезда обратилась к своим подписчикам с просьбой помочь ей в поиске высококвалифицированного гида в Праге, который хорошо говорит на русском языке и ориентируется на месте. Фолловеры с радостью откликнулись, а также порекомендовали Виктории список мест, куда точно стоит сходить. Интернет-пользователи, побывавшие в столице Чехии, сходятся во мнении, что это потрясающий город, куда хочется возвращаться снова и снова.

Виктория Романец и Антон Гусев прибыли в Прагу, где отметят Новый год
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 18:12
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