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Time Trial попало в список приложений, доступных по 100% скидке
Специалисты в области мобильных приложений составили список из пяти самых доступных программ, которые предоставляются по 100% скидке. Таким образом, спортивный таймер Time Trial тоже оказался в их числе.

Time Trial попало в список приложений, доступных по 100% скидке


Стоит отметить, что ранее программа Time Trial была доступна только по цене в 75 рублей, теперь же ее можно скачать бесплатно. Таймер предназначен в первую очередь для соблюдения интенсивности физических нагрузок. Сразу за лидером рейтинга расположилось приложение TRUpuzzlE, которое предлагает пользователю много интересных задач и головоломок. Третья строчка досталась игре Pixel Boat Rush, управление в которой происходит двумя нажатиями.

Четвертая позиция принадлежит игре Maze Lord, а ее суть заключается в том, чтобы пройти лабиринты с монстрами. Приложение Sizer закрывает список. Данное ПО предлагает возможность конвертировать размеры одежды по меркам РФ, Британии, Европы и США в те, которые нужны пользователю.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:30
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