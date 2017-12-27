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Российские ученые создали полимер похожий на структуру швейцарского сыра
Петербургскими учеными разработана необычная структура нового полимера, способного производить точечную доставку лекарств к органам и тканям. При близком рассмотрении, с использованием микроскопа, его можно сравнить с швейцарским сыром. Информация из сообщений пресс - службы СПбГУ.

Группой исследователей университета, с участием Института органической химии имени Зелинского, предложен новый метод для получения полимеров из углеводов и карбида кальция. Компоненты относительно дешевы и, кроме того, широко распространены. Карбид кальция тоннами используется для производства ацетилена и в других отраслях промышленности. А углеводами наполнены практически все натуральные продукты.
Российские ученые создали полимер похожий на структуру швейцарского сыра


Основная уникальность полимера - отличная растворяемость в одних веществах и совершенная невосприимчивость к другим. В результате получается идеальное средство для доставки лекарств - поместив в полости пор «швейцарского сыра» состав медикаментом, в подобной консервации их можно доставить к нужным органам или тканям.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 23:10
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