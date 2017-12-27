Украина и ДНР провели обмен военнопленными

Один из журналистов сайта «Громадське ТВ» сообщил, что власти ДНР вернули всех пленных, как и было оговорено до этого. Тем не менее, украинская сторона сообщала о 207 представителях ДНР, тогда как при обмене было отдано 165 человек. По словам некоторых представителей из Киева, оставшиеся люди просто не захотели возвращаться обратно на Донбасс. Стороны военного конфликта обменивались военнослужащими в городе Горловка.Также до этого руководства ЛНР и Киева провели обмен между собой. Таким образом, с Луганской стороны перешло 16 военных ВСУ, а с украинской – 74 представителя самопровозглашенной Луганской Народной Республики.