Волочкова ищет супруга в шоу "Давай поженимся"

В рамках Instagram Волочкова обнародовала видеоролик, в котором она сообщает поклонникам, что участвовала в праздничном выпуске шоу "Давай поженимся". Данный выпуск программы выйдет в эфир 28 декабря. В своем комментарии балерина поздравила своих подписчиков с наступающим Новым годом.Многочисленные поклонники принялись критиковать Анастасию, из-за участия в таких телешоу на отечественном телевидении. По словам фолловеров, танцовщицу чаще всего можно увидеть в программах, которые связаны с обсуждениями других людей и со всевозможными скандалами, нежели об искусстве. Невзирая на это, новый ролик Волочковой стал очень популярным. Данный пост за сутки оценили около 93 тысяч подписчиков, поставив отметку «Мне нравится» под видео с программы "Давай поженимся".