АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Аномальная Россия: Проклятие казанского озера Кабан и дома Дюрингера в Иваново
EUR 68.54 USD 57.73
Курс валют на 27.12.2017

Волочкова ищет супруга в шоу "Давай поженимся"
Анастасия Волочкова рассказала журналистам об участии в шоу "Давай поженимся".

Волочкова ищет супруга в шоу "Давай поженимся"

В рамках Instagram Волочкова обнародовала видеоролик, в котором она сообщает поклонникам, что участвовала в праздничном выпуске шоу "Давай поженимся". Данный выпуск программы выйдет в эфир 28 декабря. В своем комментарии балерина поздравила своих подписчиков с наступающим Новым годом.

Многочисленные поклонники принялись критиковать Анастасию, из-за участия в таких телешоу на отечественном телевидении. По словам фолловеров, танцовщицу чаще всего можно увидеть в программах, которые связаны с обсуждениями других людей и со всевозможными скандалами, нежели об искусстве. Невзирая на это, новый ролик Волочковой стал очень популярным. Данный пост за сутки оценили около 93 тысяч подписчиков, поставив отметку «Мне нравится» под видео с программы "Давай поженимся".
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:05
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Time Trial попало в список приложений, доступных
Алика Смехова сообщила Instagram о готовности к
Ученые: следующий год идеально подходит для
Евгений Плющенко рассказал, что иногда хочет не
Российские ученые создали полимер похожий на
Олег Газманов отжался на снегу в одном белье
Просмотреть все новости