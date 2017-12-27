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Перед Новым годом Баста шутя сообщил об уходе со сцены
Заявления об уходе со сцены рэп-исполнитель Баста сообщил в своем блоге Instagram, в котором он обнародовал фото вместе с Джиганом. На снимке артисты держат в руках противни с едой в черных фартуках. К данному посту певец написал, что они уходят из музыки.

Перед Новым годом Баста шутя сообщил об уходе со сцены

Фанаты оценили шутливое сообщение рэпера, не сомневаясь в профессионализме в поварском деле Василия Вакуленко. Одни поклонники написали, чтобы Вася не уходил, так как они выросли на его песнях. Другие подписчики поведали, что за Джигана они рады.

Третьи посоветовали впредь пользоваться перчатками, потому что, как считают фолловеры, еда на руках артистов выглядит не слишком аппетитно. Однако таких было мало, остальные фанаты откровенно радовались фото брутальных мужчин рядом с едой в черных фартуках. Кулинарская публикация Басты за пятнадцать часов собрала около 120 тысяч лайков и более 450 комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 23:00
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