Жерар Депардье празднует 69-летие

Жерар Депардье родился в бедной семье в глубокой французской провинции. В детстве артист заикался, и никто не мог себе представить, что мальчик когда-то станет всемирно известным. Жизнь актера кардинально изменилась, после посещения столицы Франции. На Депардье обратил внимание учитель, который сделал его жизнь совсем другой.Спустя несколько лет после их встречи Жерар снялся в 150 кинолентах и играл в театре. Через четыре года артист принял решение поехать на территорию России, в которой правительство страны на льготных условиях предоставило Депардье российское гражданство. Сейчас актер, кроме творческой деятельности, занимается предпринимательством. Жерар имеет сеть своих ресторанов, и изготавливает собственное вино.