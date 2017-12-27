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Жерар Депардье празднует 69-летие
Жерару Депарьдье 27 декабря исполняется шестьдесят девять лет. Артист о карьере в кино даже не мечтал, а в кинематограф попал благодаря другу, который учился актерскому мастерству.

Жерар Депардье празднует 69-летие

Жерар Депардье родился в бедной семье в глубокой французской провинции. В детстве артист заикался, и никто не мог себе представить, что мальчик когда-то станет всемирно известным. Жизнь актера кардинально изменилась, после посещения столицы Франции. На Депардье обратил внимание учитель, который сделал его жизнь совсем другой.

Спустя несколько лет после их встречи Жерар снялся в 150 кинолентах и играл в театре. Через четыре года артист принял решение поехать на территорию России, в которой правительство страны на льготных условиях предоставило Депардье российское гражданство. Сейчас актер, кроме творческой деятельности, занимается предпринимательством. Жерар имеет сеть своих ресторанов, и изготавливает собственное вино.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:50
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