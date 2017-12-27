Александр Гобозов рассказал, что Алексей Михайловский помогал ему деньгами

"Все воспоминания о продюсере у меня только в положительном ключе, я всегда буду вас уважать", - высказался экс-участник телешоу.

Гобозов рассказал, что Михайловский всегда шёл навстречу и помогал многим участником скандальной телестройки. Были такие моменты, когда Александру требовался срочно отпуск, и Алексей не отказывал. Были случаи, когда помогал даже материально.А тем временем фанаты популярного телепроекта в панике, ведь в Сети активно распространяются слухи, что увольнение Алексея Михайловского - дурной знак, предшествующий закрытию "Дома-2". Ранее в СМИ уже появлялась тревожная новость, что проект может прекратить своё существование до конца текущего года.