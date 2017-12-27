АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Аномальная Россия: Проклятие казанского озера Кабан и дома Дюрингера в Иваново
EUR 68.54 USD 57.73
Курс валют на 27.12.2017

Александр Гобозов рассказал, что Алексей Михайловский помогал ему деньгами
После ухода из "Дома-2" Алексея Михайловского многие бывшие и нынешние участники проекта высказались по этому поводу. Не остался в стороне и Александр Гобозов.

Гобозов рассказал, что Михайловский всегда шёл навстречу и помогал многим участником скандальной телестройки. Были такие моменты, когда Александру требовался срочно отпуск, и Алексей не отказывал. Были случаи, когда помогал даже материально.

Александр Гобозов рассказал, что Алексей Михайловский помогал ему деньгами

"Все воспоминания о продюсере у меня только в положительном ключе, я всегда буду вас уважать", - высказался экс-участник телешоу.

А тем временем фанаты популярного телепроекта в панике, ведь в Сети активно распространяются слухи, что увольнение Алексея Михайловского - дурной знак, предшествующий закрытию "Дома-2". Ранее в СМИ уже появлялась тревожная новость, что проект может прекратить своё существование до конца текущего года.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 16:57
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Полина Гагарина поделилась необычными фактами со
Time Trial попало в список приложений, доступных
Алика Смехова сообщила Instagram о готовности к
Ученые: следующий год идеально подходит для
Евгений Плющенко рассказал, что иногда хочет не
Российские ученые создали полимер похожий на
Просмотреть все новости