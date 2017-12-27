В небе Австрии замечено странное сияние в виде "призрачной медузы"

Невероятное сияние в небе, происхождение которого до сих пор не удалось выяснить, было замечено в небе над Австрией. В какой-то момент оно вспыхнуло в небе, поразив очевидцев, прозвавших невероятное зрелище в небе «призрачной медузой». Теорий среди местных жителей относительно происхождения необычного свечения прозвучало несколько. Многие считают это происками НЛО, запуском ракеты или обычным северным сиянием.Однако ученые опровергают версию с северными аврорами, так как в этой части света они не характерны. Также была опровергнута версия с запуском ракеты. Тогда остается одно объяснение, хоть и невероятное.