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Валерия Коваленко покинула "Дом-2" и никто этого не заметил
Новенькая участница "Дома-2" Валерия Коваленко, которая сперва очаровала Алексея Чайчица, а потом отвергла его, неожиданно покинула периметр, при этом зрители даже не заметили этого.

Уход Коваленко, раскритикованной фолловерами за откровенные фотосессии, получился настолько внезапным, что до последнего знали о нём, кажется, только организаторы и участники реалити-шоу. Никто из зрителей не мог ожидать, что столь яркая личность, умеющая собирать вокруг себя толпы поклонников и в один миг усмирять пылких ребят, может добровольно отказаться от участия на проекте. Но именно так и случилось.

Валерия Коваленко покинула "Дом-2" и никто этого не заметил

Что касается причин ухода Валерии, девушка просто захотела вернуться к своему кавалеру. Кроме того, жених, по которому миловидная блондинка очень соскучилась, и сам давно ждёт любимую. Так что, отмечают некоторые пользователи Интернета, всё более чем закономерно.

А борьба фанатов и хейтеров Валерии, начатая в то время, когда девушка ещё была на "Доме-2", продолжается. Конфликт, как известно, разгорелся на фоне фотографий, где Коваленко можно заметить почти полностью обнажённой. Сама Валерия уже отругала подписчиков, которым не нравятся её откровенные снимки.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 16:53
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