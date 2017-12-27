Валерия Коваленко покинула "Дом-2" и никто этого не заметил

Уход Коваленко, раскритикованной фолловерами за откровенные фотосессии, получился настолько внезапным, что до последнего знали о нём, кажется, только организаторы и участники реалити-шоу. Никто из зрителей не мог ожидать, что столь яркая личность, умеющая собирать вокруг себя толпы поклонников и в один миг усмирять пылких ребят, может добровольно отказаться от участия на проекте. Но именно так и случилось.Что касается причин ухода Валерии, девушка просто захотела вернуться к своему кавалеру. Кроме того, жених, по которому миловидная блондинка очень соскучилась, и сам давно ждёт любимую. Так что, отмечают некоторые пользователи Интернета, всё более чем закономерно.А борьба фанатов и хейтеров Валерии, начатая в то время, когда девушка ещё была на "Доме-2", продолжается. Конфликт, как известно, разгорелся на фоне фотографий, где Коваленко можно заметить почти полностью обнажённой. Сама Валерия уже отругала подписчиков, которым не нравятся её откровенные снимки.