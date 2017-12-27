Валерия Коваленко покинула "Дом-2" и никто этого не заметил
Новенькая участница "Дома-2" Валерия Коваленко, которая сперва очаровала Алексея Чайчица, а потом отвергла его, неожиданно покинула периметр, при этом зрители даже не заметили этого.
Уход Коваленко, раскритикованной фолловерами за откровенные фотосессии, получился настолько внезапным, что до последнего знали о нём, кажется, только организаторы и участники реалити-шоу. Никто из зрителей не мог ожидать, что столь яркая личность, умеющая собирать вокруг себя толпы поклонников и в один миг усмирять пылких ребят, может добровольно отказаться от участия на проекте. Но именно так и случилось.
Что касается причин ухода Валерии, девушка просто захотела вернуться к своему кавалеру. Кроме того, жених, по которому миловидная блондинка очень соскучилась, и сам давно ждёт любимую. Так что, отмечают некоторые пользователи Интернета, всё более чем закономерно.
А борьба фанатов и хейтеров Валерии, начатая в то время, когда девушка ещё была на "Доме-2", продолжается. Конфликт, как известно, разгорелся на фоне фотографий, где Коваленко можно заметить почти полностью обнажённой. Сама Валерия уже отругала подписчиков, которым не нравятся её откровенные снимки.
Уход Коваленко, раскритикованной фолловерами за откровенные фотосессии, получился настолько внезапным, что до последнего знали о нём, кажется, только организаторы и участники реалити-шоу. Никто из зрителей не мог ожидать, что столь яркая личность, умеющая собирать вокруг себя толпы поклонников и в один миг усмирять пылких ребят, может добровольно отказаться от участия на проекте. Но именно так и случилось.
Что касается причин ухода Валерии, девушка просто захотела вернуться к своему кавалеру. Кроме того, жених, по которому миловидная блондинка очень соскучилась, и сам давно ждёт любимую. Так что, отмечают некоторые пользователи Интернета, всё более чем закономерно.
А борьба фанатов и хейтеров Валерии, начатая в то время, когда девушка ещё была на "Доме-2", продолжается. Конфликт, как известно, разгорелся на фоне фотографий, где Коваленко можно заметить почти полностью обнажённой. Сама Валерия уже отругала подписчиков, которым не нравятся её откровенные снимки.