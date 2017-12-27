Шнуров спел песню о завышенных ценах на брендовые вещи

В ролике певец запечатлен на фоне ёлки с гитарой и в очках. В данной песне рассказывается о том, что он на свою даму никогда не жалел денег, но в последнее время на фирменные вещи очень увеличилась цена.Подписчики оценили очередное творение Шнурова. Фолловеры добавили, что фронтмен группы "Ленинград" в который раз среди рабочего дня поднял им настроение. Видео артиста в течение часа сумело собрать около 175 тысяч лайков и 255 комментариев. Новый 2018 год Сергей Шнуров встретит в кругу своей семьи. За этот год группа много гастролировала, и из-за этого исполнитель песен практически не был дома.