Ксения Бородина показала фото дочери Маруси, исполняющей сложный элемент гимнастики

Маруся занимается художественной гимнастикой и уже имеет определённые успехи, завоёвывая призовые места на соревнованиях. Ведущая телешоу "Дом-2" гордится своей наследницей, а накануне опубликовала в микроблоге фото Мару. На снимке девочка запечатлена в зале исполняющей какой-то элемент гимнастики.Не так давно Бородина рассказывала, что Маруся заняла второе место на соревнованиях по художественной гимнастике, что её очень порадовало и заставило испытать приятное чувство гордости.В комментариях подписчики хвалят 8-летнюю девочку, которая удивляет своей целеустремленности и трудолюбием, а кроме того, многие заметили, что Маруся ещё скромная и воспитанная.