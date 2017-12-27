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Ксения Бородина показала фото дочери Маруси, исполняющей сложный элемент гимнастики
Чаще в своём Instagram Ксения Бородина показывает фото и видео с младшей дочерью Теоной, но время от времени радует подписчиков Марусей-гимнасткой, рассказывая о достижениях девочки.

Маруся занимается художественной гимнастикой и уже имеет определённые успехи, завоёвывая призовые места на соревнованиях. Ведущая телешоу "Дом-2" гордится своей наследницей, а накануне опубликовала в микроблоге фото Мару. На снимке девочка запечатлена в зале исполняющей какой-то элемент гимнастики.

Ксения Бородина показала фото дочери Маруси, исполняющей сложный элемент гимнастики

Не так давно Бородина рассказывала, что Маруся заняла второе место на соревнованиях по художественной гимнастике, что её очень порадовало и заставило испытать приятное чувство гордости.

В комментариях подписчики хвалят 8-летнюю девочку, которая удивляет своей целеустремленности и трудолюбием, а кроме того, многие заметили, что Маруся ещё скромная и воспитанная.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 16:41
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