￼ Опубликованы первые фото обновленного минивэна SsangYong Stavic

Новый внедорожный минивэн SsangYong Stavic производители готовят к премьере. На внутреннем рынке автомобиль будет реализовываться под названием SsangYong Korando Turismo. Судя по опубликованным снимкам, экстерьер обновлённого SsangYong Stavic имеет много общего с кроссовером SsangYong Rexton 2018 года. У автомобилей похожие бамперы, передняя оптика и решётка радиатора.Под капотом нового минивэна SsangYong Stavic установлен дизельный агрегат объёмом 2,2 литра мощностью 178 лошадиных сил, его работа осуществляется на пару с 7-ступенчатым «автоматом». Базовая модификация минивэна оснащена девятью подушками безопасности, цифровой приборной панелью, системой кругового обзора, набором современных систем безопасности и ассистирования. Интерьер автомобиля выполнен из качественного заменителя кожи.