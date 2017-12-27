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Александра Черно собирается стать блондинкой
Александра Черно, которая устроила в Сети кастинг, чтобы найти себе парня, решила кардинально поменять свой стиль - девушка намерена стать блондинкой и нарастить себе волосы.

В Instagram Черно написала, что собирается нарастить себе волосы, так как очень хочет каре, и сейчас пока ещё стриженная брюнетка активно занимается поисками хорошего парикмахера. Многие фолловеры уже высказались по этому поводу - уверены, что Александра желает вернуть таким образом Иосифа Оганесяна.

Александра Черно собирается стать блондинкой

Зрители, которые следят за эфирами "Дома-2", помнят, что Оганесян, когда ещё был парнем Черно, не единожды говорил, что ему нравятся девушки с длинными волосами, и предпочтение молодой человек отдаёт именно белокурым красавицам. Не так уж и сложно догадаться, что теперь его бывшая вторая половинка собирается стать его идеалом.

При этом прежде Александра говорила, что в любом случае не вернётся к Иосифу, который, как она считает, никогда её не любил. Впрочем, и сам Оганесян не раз говорил, что более не хочет иметь с ней ничего общего.

Совсем недавно, как известно, Иосиф даже чуть не задушил Александру, когда девушка оскорбила и ударила его по лицу при всех.


dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 16:37
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