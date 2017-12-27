Александра Черно собирается стать блондинкой

В Instagram Черно написала, что собирается нарастить себе волосы, так как очень хочет каре, и сейчас пока ещё стриженная брюнетка активно занимается поисками хорошего парикмахера. Многие фолловеры уже высказались по этому поводу - уверены, что Александра желает вернуть таким образом Иосифа Оганесяна.Зрители, которые следят за эфирами "Дома-2", помнят, что Оганесян, когда ещё был парнем Черно, не единожды говорил, что ему нравятся девушки с длинными волосами, и предпочтение молодой человек отдаёт именно белокурым красавицам. Не так уж и сложно догадаться, что теперь его бывшая вторая половинка собирается стать его идеалом.При этом прежде Александра говорила, что в любом случае не вернётся к Иосифу, который, как она считает, никогда её не любил. Впрочем, и сам Оганесян не раз говорил, что более не хочет иметь с ней ничего общего.Совсем недавно, как известно, Иосиф даже чуть не задушил Александру, когда девушка оскорбила и ударила его по лицу при всех.