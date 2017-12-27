Тина Канделаки в Instagram призвала подписчиков развивать эмоциональный интеллект ради мира будущего

Телеведущая Тина Канделаки поблагодарила в Instagram своих подписчиков за пристальное внимание к своему аккаунту и призвала всех развивать эмоциональный интеллект и физическую форму ради мира будущего.Телеведущая, продюсер, общественный деятель Тина Канделаки поделилась в своем аккаунте Instagram смелой фотографией, в подписи к которой поблагодарила своих читателей, которых стало под конец года 1,6 млн, за внимание к своей персоне.Как кажется Тине, она заряжает подписчиков оптимизмом и верой в то, что она сами вершители своих судеб. Канделаки написала, что впереди нас ждет очень интересное время – время новых открытий, искусственного интеллекта, роботизации и много другого. Тина считает, что все это кардинально изменит мир, в котором мы родились.Телеведущая призвала всех пестовать и развивать свой личный эмоциональный интеллект и усовершенствовать свою физическую форму- все это очень пригодится в мире будущего, а также поздравила всех с наступающим праздником Нового года.