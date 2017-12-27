Лена Ленина назвала Дмитрия Тарасова "мыльным пузырём СМИ", который лопнул

"Так что можете делать ставки на то, что футболист Тарасов навсегда покинул обложки журналов и пополнил в уходящем году список мыльных пузырей СМИ", - закончила свою оду писательница.

Будучи в браке с суперпопулярной телеведущей Ольгой Бузовой, полузащитник "Локомотива" в полной мере и сам пользовался славой. Променяв супругу на более молодую и красивую, Дмитрий, как считает Ленина, совсем не подумал о последствиях данного шага в статусе медийной личности.Многие оправдывают Тарасова, говоря о том, что он влюбился в другую, а сердцу же не прикажешь, как гласит народная мудрость. Таким людям Ленина напомнила, что честные мужчины поступают так: сперва разводятся с супругой, которую, вероятно, уже не любят, а потом уже строят отношения с той, к которой воспылали чувствами. Футболист этого не продемонстрировал.