Вора-рецидивиста, сбежавшего из зала суда Москвы перед оглашением приговора, задержали

Россиянин, обвиняемый в краже, 25 декабря пришел на свой собственный суд с опозданием. Потом, оставив свой паспорт у работников Бутырского суда, убежал в неизвестном направлении.Правда, это направление вскоре стало известным: преступника задержали в Алтуфьевском районе столицы.Это не первое судебное слушание подсудимого. Ранее его уже привлекали к ответственности за аналогичное злодеяние, а также судили за мошенничество.