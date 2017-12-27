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Вора-рецидивиста, сбежавшего из зала суда Москвы перед оглашением приговора, задержали
Не пожелав слушать очередной вердикт суда в свой адрес, вор-рецидивист сбежал из зала судебных заседаний в Бутырском суде Москвы. Однако был вскоре задержан сотрудниками полиции.
Вора-рецидивиста, сбежавшего из зала суда Москвы перед оглашением приговора, задержали


Россиянин, обвиняемый в краже, 25 декабря пришел на свой собственный суд с опозданием. Потом, оставив свой паспорт у работников Бутырского суда, убежал в неизвестном направлении.

Правда, это направление вскоре стало известным: преступника задержали в Алтуфьевском районе столицы.

Это не первое судебное слушание подсудимого. Ранее его уже привлекали к ответственности за аналогичное злодеяние, а также судили за мошенничество.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 16:28
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