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Рената Литвинова назвала поиск подарков "новогодней лихорадкой"
Актриса и телеведущая Рената Литвинова опубликовала в Instagram фото с новогоднего шопинга и назвала поиск подарков в подписи "новогодней лихорадкой".
Рената Литвинова назвала поиск подарков "новогодней лихорадкой"


Российская актриса театра и кино, телеведущая, режиссер Рената Литвинова в своем аккаунте Instagram поделилась фотографией с шопинга, а в подписи высказала свое мнение, что поиск подарков - это лихорадка Нового года.

Подписчики звездной актрисы поблагодарили в комментариях Ренату за любовь к празднику Нового года и за новогодний настрой. Фолловеры называют красивой и саму Литвинову, и обстановку, в которой сделано фото. А также рекомендуют актрисе побольше отдыхать, не утомляя себя новогодним шопингом, и потеплее одеваться, чтобы «лихорадка поиска подарков» не переросла в настоящую простуду.

Некоторые подписчики сравнили прогулку Ренаты Литвиной между елями с лесным приключением и, отметив, что она уже третью неделю ходит по магазинам, попросили кого-нибудь помочь ей найти выход, чтобы не потерять Ренату насовсем.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 16:34
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