Рената Литвинова назвала поиск подарков "новогодней лихорадкой"

Актриса и телеведущая Рената Литвинова опубликовала в Instagram фото с новогоднего шопинга и назвала поиск подарков в подписи "новогодней лихорадкой".Российская актриса театра и кино, телеведущая, режиссер Рената Литвинова в своем аккаунте Instagram поделилась фотографией с шопинга, а в подписи высказала свое мнение, что поиск подарков - это лихорадка Нового года.Подписчики звездной актрисы поблагодарили в комментариях Ренату за любовь к празднику Нового года и за новогодний настрой. Фолловеры называют красивой и саму Литвинову, и обстановку, в которой сделано фото. А также рекомендуют актрисе побольше отдыхать, не утомляя себя новогодним шопингом, и потеплее одеваться, чтобы «лихорадка поиска подарков» не переросла в настоящую простуду.Некоторые подписчики сравнили прогулку Ренаты Литвиной между елями с лесным приключением и, отметив, что она уже третью неделю ходит по магазинам, попросили кого-нибудь помочь ей найти выход, чтобы не потерять Ренату насовсем.