Алексей Чайчиц заявил, что Лиза Триандафилиди не ценит хорошего отношения к ней

Как объяснил участник "Дома-2", Триандафилиди может показаться кому-то эгоисткой, но ему она очень нравится, поскольку он и сам порой делает что-то только для себя. Молодые люди в чём-то очень похожи, и это то, что их сближает.Чайчиц также добавил, что если относиться к Лизе чересчур хорошо, то ей становится скучно, так как таким красоткам иногда нужны ссоры для выявления эмоций и драйва. По словам телезвезды, рядом с Триандафилиди ему всегда весело и приятно.Алексей признался, что ему очень нравится радовать Лизу: дарить ей цветы, делать какие-то романтические сюрпризы и просто быть рядом с ней. При этом молодой человек считает, что от эгоизма необходимо потихоньку избавляться, как и от иных отрицательных качеств. И парень надеется, что его возлюбленная тоже так считает.До этого Алексей расстался с Лизой, которая вела себя слишком вызывающе рядом с другими мужчинами.