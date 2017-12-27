Владелец iPad был заблокирован на 47 лет из-за трехлетнего простоя устройства

Сам владелец этого устройства не использовал его по определенной причине. Так его iPad решил запретить пользователю доступ в систему. Об этом техническом недоразумении человек написал на сайте Reddit, где он присутствует под именем BadBurrito78. Как указал он сам, время его бана составляет 24,7 миллиарда минут, что эквивалентно 47 годам.Сейчас планшет не пускает пользователя в систему, поскольку все настройки были сброшены, а время вернулось к началу 1970 года, поэтому планшет отказывается принимать нынешнее число, время и год. В комментариях юзеры Reddit советуют мужчине либо дождаться окончания срока запрета, либо попробовать провести соединение iPad с «яблочным» сервисом iTunes.