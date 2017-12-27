Новые вертолеты Ми-8АМТ поступили в парк UTair

В интервью с журналистами Олег Семёнов – первый замгендиректора по коммерции авиакомпании UTair рассказал, что после приёма 6 новых вертолётов парк семейства Ми-17, прибывших с авиационного завода Улан-Удэ, входящего в холдинг «Вертолёты России», теперь насчитывает 110 единиц. В результате авиакомпания UTair стала крупнейшим в мире и самым молодым флотом вертолётов, так как почти половина из них моложе 10 лет.В общей сложности флот авиакомпании UTair насчитывает более 330 вертолётов разных типов. При этом авиапарк UTair в основном состоит из вертолётов российского производства марки Ми различных модификаций.