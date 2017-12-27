Максим Фадеев выбирает в Instagram лучший кавер на песню "Орлы или вороны"

Музыкальный продюсер Максим Фадеев сообщил в Instagran, что прошелся в Сети по хэштегу #орлыиливороны и нашел много каверов на песню, среди которых теперь выбирает лучший.Российсикий композитор, автор-исполнитель, продюссер Максим Фадеев опубликовал в своем аккаунте Instagram несколько каверов на песню «Орлы или вороны» и написал, что не может определиться, какой ему нравится больше.Фадеев прошёлся в Сети по хэштегу #орлыиливороны и был поражён, сколько всего интересного выкладывают фолловеры. Как сообщил продюсер, он нашел и много каверов, которые один лучше другого.В подписи к видеороликам Макс Фадеев предложил подписчикам высказать их мнение о том, какой из предложенных им каверов лучше, написав порядковый номер видео. Сам он затрудняется с тем, кому отдать свой голос.Подписчики музыканта очень активно голосуют и обсуждают народные таланты пользователей Instagram. Пока, по мнению фолловеров, лидирует парень, эмоционально исполнивший "Орлы или вороны" на крыше дома.