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Максим Фадеев выбирает в Instagram лучший кавер на песню "Орлы или вороны"
Музыкальный продюсер Максим Фадеев сообщил в Instagran, что прошелся в Сети по хэштегу #орлыиливороны и нашел много каверов на песню, среди которых теперь выбирает лучший.

Максим Фадеев выбирает в Instagram лучший кавер на песню "Орлы или вороны"


Российсикий композитор, автор-исполнитель, продюссер Максим Фадеев опубликовал в своем аккаунте Instagram несколько каверов на песню «Орлы или вороны» и написал, что не может определиться, какой ему нравится больше.

Фадеев прошёлся в Сети по хэштегу #орлыиливороны и был поражён, сколько всего интересного выкладывают фолловеры. Как сообщил продюсер, он нашел и много каверов, которые один лучше другого.

В подписи к видеороликам Макс Фадеев предложил подписчикам высказать их мнение о том, какой из предложенных им каверов лучше, написав порядковый номер видео. Сам он затрудняется с тем, кому отдать свой голос.

Подписчики музыканта очень активно голосуют и обсуждают народные таланты пользователей Instagram. Пока, по мнению фолловеров, лидирует парень, эмоционально исполнивший "Орлы или вороны" на крыше дома.

Максим Фадеев выбирает в Instagram лучший кавер на песню "Орлы или вороны"


dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 16:18
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