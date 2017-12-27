С 2018 года WhatsApp прекратит поддержку некоторых операционных систем

Разработчики приложения WhatsApp отмечают, что отключение поддержки сервиса будет происходить постепенно в каждой операционной системе, но уже в начале следующего года на некоторых устройствах не получится создать аккаунты.Также отмечается, что в скором времени будет отказано в доступе таким смартфонам как Nokia S40 и S60. В компании добавили, что к 2020 году такая же участь настигнет девайсы, которые работают с операционной системой Android 2.3.7 и старее.