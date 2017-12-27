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С 2018 года WhatsApp прекратит поддержку некоторых операционных систем
В издании International Business Times появилась новость, согласно которой сервис WhatsApp перестанет поддерживать такие операционные системы как BlackBerry OS, Windows 8.0 и более ранние системы от Microsoft.

С 2018 года WhatsApp прекратит поддержку некоторых операционных систем


Разработчики приложения WhatsApp отмечают, что отключение поддержки сервиса будет происходить постепенно в каждой операционной системе, но уже в начале следующего года на некоторых устройствах не получится создать аккаунты.

Также отмечается, что в скором времени будет отказано в доступе таким смартфонам как Nokia S40 и S60. В компании добавили, что к 2020 году такая же участь настигнет девайсы, которые работают с операционной системой Android 2.3.7 и старее.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 21:50
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