Виктория Романец заявила, что всю жизнь будет благодарна Алексею Михайловскому

"Я всегда буду благодарна Алексею Николаевичу за участие в своей жизни", - сказала Виктория Романец.

Виктория вспоминает то время, когда только заселилась в периметр. Тогда она и не знала, кто является генеральным продюсером телешоу. Девушка призналась: думала, что в кабинете сидит старый и лысый мужчина весом за 100 килограммов, который не отличается добродушным характером. Вскоре личная встреча состоялась, и Романец поняла, что её фантазии были далеки от реальности.27-летняя брюнетка призывает вспомнить и никогда больше не забывать, как много Михайловский сделал для проекта, скольким звёзд дал путёвку в безбедную жизни. Благодаря ему, теперь многие бывшие участники "Дом-2" имеют высокий стабильный доход.