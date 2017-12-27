Роскосмос: Испытания двигателей для ракеты «Союз-5» начнутся в 2019 году
Первый полет новой ракеты "Союз-5" планируется провести в 2022 году. Ее разгонный блок состоит из ракетоносителя на основе самого мощного в мире жидкостного двигателя РД-170. Он выведет на орбиту 17 тонн груза, в том числе и обитаемый модуль.
Для новой российской ракеты среднего класса "Союз-5" через год будет испытываться двигатели РД 171МВ. Об этом сообщил ответственный сотрудник предприятия-производителя двигателей "Энергомаш". Этот ракетный "движок" разработан на основе самого мощного в мире жидкостного двигателя РД 170, применяемые на российских и украинских ракетах. Эта система к 2025 году должна будет полностью обновить весь парк космических "грузовиков".
В результате, этот ракетоноситель будет выводить на низкую околоземную орбиту, неся до 18 тонн груза. Учитывая подобную грузоподъемность - он сможет вывести в космос и в рамках пилотируемой программы. Людей в этом случае на геостационарную орбиту, используя разгонный блок весом в две с половиной тонны.
Для новой российской ракеты среднего класса "Союз-5" через год будет испытываться двигатели РД 171МВ. Об этом сообщил ответственный сотрудник предприятия-производителя двигателей "Энергомаш". Этот ракетный "движок" разработан на основе самого мощного в мире жидкостного двигателя РД 170, применяемые на российских и украинских ракетах. Эта система к 2025 году должна будет полностью обновить весь парк космических "грузовиков".
В результате, этот ракетоноситель будет выводить на низкую околоземную орбиту, неся до 18 тонн груза. Учитывая подобную грузоподъемность - он сможет вывести в космос и в рамках пилотируемой программы. Людей в этом случае на геостационарную орбиту, используя разгонный блок весом в две с половиной тонны.
Наука
Добавил: Valeriy Сегодня, 21:40