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Участники "Дома-2" разрушили новую виллу за два дня
Новая вилла на Сейшельских островах, которой хвастались организаторы "Дома-2", уже ничем не отличается от старой, так как в стенах шикарного жилища теперь полный беспорядок.

Как сообщил участник реалити-шоу Алексей Купин, Александра Шева и Арай Чобанян, которых заселили в виллу, не дружат с порядком, поэтому сейчас в стенах с иголочки нового дома царит хаос.

Участники "Дома-2" разрушили новую виллу за два дня

По словам Алексея, в вилле уже сломан умывальник, разбита мебель и перебита посуда. Молодой человек вообще не понимает, как всё это можно было сделать только за два дня, и ему грустно из-за того, что туда не отправили его с Майей Донцовой.

Как известно, открытие виллы проходило в весьма торжественной обстановке, а участники "Дома-2", проживающие рядом с этим жилищем, стали мечтам о жизни в его стенах. Зрители, в свою очередь, предположили, что телезвёзды постараются как можно дольше удерживать виллу в чистоте, но этого не случилось.

Участники "Дома-2" разрушили новую виллу за два дня

Чобаняна и Шеву, напомним, отправили в виллу после их очередного скандала. При этом если бы молодые люди не помирились, то и жить бы там не смогли, так как шикарное строение предназначено исключительно для пар.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 15:31
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