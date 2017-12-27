Участники "Дома-2" разрушили новую виллу за два дня

Как сообщил участник реалити-шоу Алексей Купин, Александра Шева и Арай Чобанян, которых заселили в виллу, не дружат с порядком, поэтому сейчас в стенах с иголочки нового дома царит хаос.По словам Алексея, в вилле уже сломан умывальник, разбита мебель и перебита посуда. Молодой человек вообще не понимает, как всё это можно было сделать только за два дня, и ему грустно из-за того, что туда не отправили его с Майей Донцовой.Как известно, открытие виллы проходило в весьма торжественной обстановке, а участники "Дома-2", проживающие рядом с этим жилищем, стали мечтам о жизни в его стенах. Зрители, в свою очередь, предположили, что телезвёзды постараются как можно дольше удерживать виллу в чистоте, но этого не случилось.Чобаняна и Шеву, напомним, отправили в виллу после их очередного скандала. При этом если бы молодые люди не помирились, то и жить бы там не смогли, так как шикарное строение предназначено исключительно для пар.