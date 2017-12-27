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Канье Уэст подарил Ким Кардашьян подарок на 200 тысяч долларов
Канье Уэст, являющийся популярным американским певцом, сделал подарок своей любимой девушке Ким Кардашьян. Стоимость подарка составила около 200 000 долларов.

Канье Уэст подарил Ким Кардашьян подарок на 200 тысяч долларов

Американский рэп-исполнитель славится привычкой дарить на праздники оригинальные подарки. На этот раз артисту удалось удивить свою возлюбленную Ким Кардашьян, подарив ей две коробочки на Рождество. В первом подарке, модель нашла маленького плюшевого Микки-Мауса, наушники AirPods и подарочные сертификаты от Amazon и Netflix. Вторая упаковка еще больше поразила девушку.

В ней были сертификаты акций компаний, производивших подарки Уэст, которые он дарил ранее. Сумма подарков превысила все ожидания. Репер за все выложил около 200 000 долларов. Раньше певец также делал уникальные подарки своей супруге. Например, два года назад на Рождество Канье он сделал 150 подарков. Артист обвернул каждый в черную бумагу, написав на них слова его любви к женщине.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:30
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